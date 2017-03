Calciomercato, agente Verratti: "Al Psg situazione complicatissima. Se lascia, è sicuro che..."

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

22/03/2017 07:51

VERRATTI JUVENTUS INTER / L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' propone una lunga intervista a Donato Di Campli, procuratore del centrocampista del Paris Saint-Germain Marco Verratti al centro di numerosi rumours di calciomercato Serie A (è nel mirino di Inter e Juventus). Eco le dichiarazioni dell'agente sul futuro del suo assistito in chiave calciomercato:

PSG - "Il 4-0 dell’andata col Barcellona è stato un danno, perché ha nascosto problemi del Psg che sono oggettivi. Senza voler cancellare le responsabilità di Verratti, ovviamente. Depresso dopo l'eliminazione? Zero, la sua forza è farsi scivolare addosso qualunque cosa. Percentuale che l'anno prossimo Marco giochi ancora nel Psg? La situazione è complicatissima, al di là di un contratto molto importante fino al 2021. Lui vuole vincere e il Psg così com’è non può vincere. E’ a Parigi da 5 anni e ora deve fare dei ragionamenti: guadagnare tanto senza vincere o guadagnare e diventare un campione? Non è un problema di soldi: chiunque dovesse prendere Verratti lo pagherebbe tanto. C’è almeno una cosa sicura: se lascerà il Psg, sarà per un top club europeo".

SERIE A - "Ci sono top club europei in Italia, ma ho qualche dubbio che sarà questa la sua destinazione finale".