Barcellona, Jordi Alba si lamenta: "Non sono soddisfatto"

21/03/2017 23:50

BARCELLONA JORDI ALBA / Ventinove presenze stagionali e oltre duemila minuti di gioco totalizzati. Ma Jordi Alba non è soddisfatto: "Sto lavorando sempre al massimo come ho sempre fatto ma non sto ricevendo il minutaggio che vorrei", ha ammesso il terzino del Barcellona.

Il recente passaggio alla difesa a tre di Luis Enrique lo sta penalizzando oltremodo, ma lui ha voluto lanciare un messaggio al proprio tecnico: "Sono in grado di giocare anche con la difesa a tre", ha dichiarato a 'Movistar'.

D.G.