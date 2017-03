Italia, Ventura ha deciso: spazio al 4-2-4 contro l'Albania

21/03/2017 23:31

ITALIA VENTURA PROVE TATTICHE / Ventura è pronto a lanciare una squadra a trazione anteriore. Questo è quanto rivelano le prime prove tecnico-tattiche in vista della sfida di venerdì tra l'Italia e l'Albania valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali.

Al 'Barbera', infatti, il ct azzurro sembra intenzionato a puntare forte sul 4-2-4, suo marchio di fabbrica. E ci sono già le prime certezze: in porta Buffon, a centrocampo spazio alla coppia De Rossi e Verratti mentre in avanti confermatissima la coppia Belotti-Immobile. Sugli esterni i favoriti sono Candreva e Insigne, mentre in difesa ballottaggio Bonucci-Romagnoli: uno dei due affiancherà Barzagli al centro del reparto.

D.G.