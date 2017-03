Calciomercato Roma, Eyraud: "Su Vainqueur decide Garcia"

22/03/2017 06:25

CALCIOMERCATO ROMA VAINQUEUR / Willy Vainqueur è senza ombra di dubbio una delle note positive della stagione dell'OM. Arrivato in prestito dalla Roma, il centrocampista francese ha davanti a sé un futuro nebuloso. "Non ne abbiamo ancora discusso, ma ne parleremo", ha ammesso il patron Jacques-Henri Eyraud a 'France Bleu Provence', dove ha aggiunto: "Ha già mostrato il suo attaccamento a questo progetto e alla squadra, questo non può che essere positivo. Ognuno ha il suo ruolo, quello che interessa a me è la mentalità di un giocatore. Credo sia compatibile con l'OM, ma prima la scelta spetta all’allenatore. Rispetto le decisioni, mi rifiuto di imporre un giocatore al nostro tecnico".

Se vogliono riscattarlo, però, devono fare in fretta: come vi abbiamo svelato, su Vainqueur ci sono diversi club della Premier che si stanno facendo sotto con la Roma.

D.G.