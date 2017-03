Italia, Lucarelli incorona Ventura: "Macché Guardiola, lo ha inventato lui il tiki taka!"

21/03/2017 22:50

ITALIA LUCARELLI VENTURA GUARDIOLA TIKI TAKA / Quando si parla di tiki taka non si può non pensare a Guardiola ed a quel suo Barcellona che nel giro di 4 anni ha conquistato tutto il conquistabile. Eppure l'invenzione di questo stile di gioco non sarebbe da ascrivere al tecnico spagnolo, bensì ad un 'profeta' nostrano. Questo almeno è quanto ha assicurato Cristiano Lucarelli sulle frequenze di 'Radio 24': "Lo ha inventato Ventura, non Guardiola - l'ammissione dell'attuale tecnico del Messina - Oggi non si può più essere integralisti sul modulo, bisogna adattarsi alle caratteristiche dei giocatori".

D.G.