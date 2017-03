Messina, Lucarelli: "Niente veline e Ferrari, gli stipendi sono di 1300 euro"

21/03/2017 22:41

MESSINA LUCARELLI LEGA PRO / La nuova vita di Cristiano Lucarelli è il Messina. "Tutte queste difficoltà vissute qui a Messina mi hanno fatto legare molto a questi colori, qui sto bene", ha ammesso l'ex bomber ai microfoni di 'Radio 24'. Oggi veste i panni di allenatore e - dopo un avvio difficile - la sua squadra sta iniziando a risalire la china: "Fino all'arrivo del presidente Proto abbiamo vissuto un calvario qui al Messina. Ora stiamo ricostruendo. Ricordiamoci che qui in Lega Pro si parla di calciatori da 1300 euro al mese, non di Ferrari e veline". Il club giallorosso al momento è il suo presente, ma c'è chi a Livorno spera in un suo ritorno, magari nei panni di proprietario: "Comprare il club? No, adesso ho un altro ruolo nel calcio", ha chiosato.

D.G.