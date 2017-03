Leicester, Conceição apre: "Voglio arrivare in un grande club"

21/03/2017 22:33

LEICESTER SERGIO CONCEICAO NANTES / E' tra i papabili eredi di Ranieri sulla panchina del Leicester City: Sergio Conceição attualmente è alla guida del Nantes, dove sta raccogliendo buoni risultati, ma in vista del futuro ha strizzato l'occhio alle 'Foxes'.

"Al momento sto bene qui, ma sono ambizioso - ha ammesso il portoghese in conferenza stampa - Ora il mio pensiero è al Nantes, ma non so se avrò bisogno di uno, due o cinque anni, ma voglio arrivare in un grande club".

D.G.