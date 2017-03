Calciomercato Inter, Schick: "I rumors non mi importano"

21/03/2017 22:16

CALCIOMERCATO INTER SCHICK FUTURO / L'Inter fa sul serio per Patrick Schick. La conferma è arrivata qualche giorno fa dall'avvocato Romei, braccio destro del patron Ferrero: "Ho parlato con Ausilio di lui". Manifestazioni di interesse, però, che non deconcentrano l'attaccante ceco, autentica rivelazione del campionato blucerchiato: "Il 2016 è stato un anno interessante, anche se all'inizio in Italia non è stato facile. Non conoscevo la lingua, non conoscevo nessuno e il carico di lavoro non era l’ideale ma ho provato a me stesso che sono capace di superare gli ostacoli. Non è stato facile neanche con l’allenatore ma ora so che crede in me.

Il calciomercato? Non credo dovrebbe essere un argomento importante e poi non mi importa granché dato che non è il mio lavoro. Devo focalizzarmi sulle prestazioni sul campo. Ho un contratto con la Sampdoria e non vorrei parlare quindi di partenze", le sue parole riportate da 'idnes.cz'.

D.G.