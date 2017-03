21/03/2017 20:57

MANCHESTER UNITED WEST HAM ROONEY / Futuro lontano dal Manchester United per Wayne Rooney. L'attaccante inglese, che ha detto no alla Cina, potrebbe comunque lasciare i 'Red Devils' in estate. Il calciatore - secondo quanto riportato da 'SkySports.com' - sarebbe finito del West Ham: "Rooney? Mai dire mai" avrebbe dichiarato una fonte vicina agli Hammers al portale.

M.S.