21/03/2017 21:15

CALCIOMERCATO NAPOLI GHOULAM MARIO RUI ROMA / Il rinnovo di Faouzi Ghoulam col Napoli è in stand-by. Una condizione che sta spingendo il club partenopeo a guardarsi intorno: come rivela 'Il Mattino', in caso di addio del terzino algerino il ds Giuntoli vorrebbe regalare a Sarri un suo pupillo. Si tratta di Mario Rui, mancino portoghese che l'allenatore toscano ha già avuto alle sue dipendenze ai tempi di Empoli.

D.G.