Calciomercato Roma, prove di doppio colpo: Monchi più Emery

21/03/2017 21:01

CALCIOMERCATO ROMA MONCHI EMERY / Il futuro di Luciano Spalletti sulla panchina della Roma è un rebus. Per questo motivo il club giallorosso non vuole farsi trovare impreparato in caso di separazione a fine stagione: come riferisce 'Premium Sport', con l'eventuale arrivo nella Capitale di Monchi nelle vesti di direttore sportivo si farebbe un tentativo per ricostruire la 'coppia dei miracoli' di Siviglia e, quindi, portare in Italia Unai Emery, attuale allenatore del Paris Saint-Germain. L'ex Siviglia la scorsa estate è stato vicinissimo alla panchina del Milan.

D.G.