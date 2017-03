22/03/2017 05:18

GERMANIA OZIL DRAXLER - Tre defezioni pesanti per la Germania in vista dell'amichevole di lusso contro l'Inghilterra in programma mercoledì. Löw ha annunciato in conferenza stampa l'assenza per infortunio di Özil, Draxler e Mario Gomez, che dunque non saranno presenti nella sfida di Dortmund. "Hanno bisogno di qualche giorno di recupero", le parole del Ct tedesco.



G.M.