Calciomercato Inter, Berardi pista fredda: ecco i nomi per l'attacco

21/03/2017 20:25

CALCIOMERCATO INTER BERARDI ATTACCO / L'Inter è pronta per un nuovo mercato da protagonista. I nerazzurri sono intenzionati ad acquistare un nuovo attaccante da affiancare a Mauro Icardi. La pista che porterebbe a Domenico Berardi - secondo quanto riportato da 'Premium Sport' - non sarebbe calda come si poteva pensare qualche giorno fa. I nomi che stuzzicherebbero i dirigenti dell'Inter sarebbero altri: Mertens, Sanchez e Aguero sarebbero in cima alla lista dei desideri.

M.S.