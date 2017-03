21/03/2017 19:45

INGHILTERRA INFORTUNIO JONES - Dopo Antonio, Southgate deve rinunciare anche a Phil Jones per i prossimi impegni dell'Inghilterra. Il difensore del Manchester United ha rimediato una botta nell'allenamento di oggi e non sarà recuperabile per le sfide con Lituania (Qualificazioni Mondiali) e Germania (amichevole).



G.M.