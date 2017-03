Barcellona, arriva il 'nuovo Busquets'

22/03/2017 04:33

BARCELLONA CALAVERA / Il Barcellona si conferma sempre attento sul mercato dei giovani talenti, soprattutto, ovviamente, catalani. Ed i blaugrana stanno per mettere le mani su quello che viene segnalato come un autentico gioiello. Si tratta di Josep Calavera, centrocampista classe '99 del Nastic, soprannominato già il 'nuovo Busquets'. Secondo 'sport.es', Calavera dopo aver suscitato l'interesse di club come Real Madrid e Valencia sarebbe ormai ad un passo dal Barça.



L.P.