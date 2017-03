21/03/2017 19:28

ITALIA BONUCCI / Niente allenamento neanche questo pomeriggio per Leonardo Bonucci: il difensore della Juventus non ha partecipato alla seconda seduta giornaliera della Nazionale di Giampiero Ventura per lo stato influenzale che lo ha colpito. In vista della sfida contro l'Albania non c'è però allarme nello staff sanitario azzurro.

B.D.S.