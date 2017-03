Calciomercato Napoli, niente rinnovo: Ghoulam sempre più lontano

21/03/2017 19:16

CALCIOMERCATO NAPOLI RINNOVO GHOULAM / Faouzi Ghoulam e il Napoli, strade destinate a separarsi a fine stagione: come riferisce 'Sky', tra il terzino algerino e la società partenopea la trattativa per il rinnovo è ancora in alto mare. Il club azzurro si sarebbe già rassegnato all'addia di perdere il calciatore e sta lavorando per individuare il profilo migliore. L'Inter segue con attenzione la vicenda anche se al momento al Napoli non è arrivata ancora alcuna offerta concreta per Ghoulam.

B.D.S.