Calciomercato Juventus, inserimento improvviso su Rabiot

21/03/2017 19:03

CALCIOMERCATO JUVENTUS RABIOT BARCELLONA / Il nome di Rabiot è uno dei più caldi del mercato. Il centrocampista del Psg sta impressionando per le sue doti e non sorprende che molte big europee lo abbiano messo nel mirino. Su di lui c'è anche la Juventus, ma i bianconeri devono registrare una minaccia che arriva dalla Spagna. Secondo il portale 'Le10sport', infatti, il Barcellona starebbe virando decisamente sul 22enne. Il motivo è legato alle difficoltà nella trattativa per Verratti: i blaugrana intenderebbero cambiare obiettivo per la mediana e starebbero studiando l'offerta da presentare ai parigini.

N.L.C