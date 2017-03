Barcellona, il doppio record che fa infuriare le polemiche

21/03/2017 18:57

BARCELLONA ESPULSIONI RIGORI / Doppio record che alimenta polemiche per il Barcellona: dopo la 28a giornata di Liga, i blaugrana sono l'unica squadra a non aver subito un rigore o un'espulsione contro. L'ultima volta che una squadra era riuscita ad arrivare a questo punto della stagione senza subire entrambe le due sanzioni era nel campionato 1970/1971: anche allora a beneficiare di questa situazione era stato il club catalano, in quel caso insieme ai rivali di sempre il Real Madrid. Il Barcellona non subisce un'espulsione in campionato dal 25 ottobre 2015 (rosso per Mascherano), mentre l'ultimo rigore contro concesso è datato 14 febbraio 2016. La polemica ovviamente è divampata soprattutto sui social con il Barcellona sotto accusa anche in patria, dopo quanto accaduto in Champions con i presunti errori arbitrali subiti dal Psg e i transalpini che hanno presentato un dossiera all'Uefa.

B.D.S.