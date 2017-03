21/03/2017 18:40

TORINO CARLAO / Ancora uno stop per Carlao, difensore brasiliano del Torino: il calciatore si è fermato precauzionalmente durante la seduta di allenamento di oggi. Per lui un indolenzimento ai muscoli flessori della coscia sinistra ma lo staff medico - riferisce il report della società granata - non è preoccupato.

B.D.S.