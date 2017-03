Chelsea, Courtois: "Futuro? Ho le idee chiarissime"

21/03/2017 18:24

CALCIOMERCATO CHELSEA COURTOIS / Courtois non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il Chelsea. Ma è lo stesso portiere belga a tranquillizzare l'ambiente 'Blues' sulle proprie intenzioni. "Sono tranquillo qui", ha detto a 'Cadena Ser', "ho ancora due anni di contratto. Vedremo a fine stagione ma sarei felice se mi offrissero il rinnovo. Il Real Madrid? No, non mi ci vedo. Mi vedo al Chelsea, e poi, sono stato 'colchonero', non potrei mai".

N.L.C.