21/03/2017 18:07

BELGIO HAZARD / Problemi per il ct del Belgio Roberto Martinez che in vista della sfida contro la Grecia dovrà fare a meno di Eden Hazard: il fantasista del Chelsea soffre un problema al polpacco e non sarà disponibile nel primo del doppio impegno dei 'Diavoli Rossi'. Proprio per l'infortunio del numero 10 di Antonio Conte, il ct ha convocato l'altro Hazard, Thorgan del Borussia Mönchengladbach.

B.D.S.