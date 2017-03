Calciomercato Juventus, Guardiola si muove per Coman

21/03/2017 17:30

CALCIOMERCATO JUVENTUS COMAN / Rischia di finire al centro di una nuova telenovela di calciomercato il giovane Kingsley Coman. Di proprietà della Juventus, il centrocampista francese si è trasferito nell'estate del 2015 al Bayern Monaco con la formula del prestito biennale con opzione in favore dei bavaresi per riscattare il cartellino per una cifra che si aggira attorno ai 20 milioni di euro.



Da parte del Bayern nelle ultime settimane è filtrata la ferma volontà di rilevare la proprietà del giocatore. Lo ha spiegato il numero uno del club, Karl-Heinz Rummenigge, al quale ha fatto poi eco il tecnico Carlo Ancelotti pochi giorni fa: "Ha avuto un sacco di problemi. Ora è in buona forma e voglio che resti qui anche la prossima stagione".



Dalla Francia, però, assicurano che su Coman si starebbe alzando prepotentemente il pressing di Pep Guardiola, che dopo averlo allenato l'anno scorso al Bayern ora vorrebbe portarlo al Manchester City. Secondo quanto riferisce il transalpino 'le10sport.com', il manager dei 'Citizens' avrebbe avuto di recente dei contatti con l'entourage del giocatore per sondare la sua disponibilità a trasferirsi in Premier League. Le trattative non sono ufficialmente ancora partite, ma l'intenzione di Guardiola e del City sarebbe quella di portare avanti i discorsi fino all'estate.



L.P.