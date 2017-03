Costa d'Avorio, UFFICIALE: Marc Wilmots nuovo Ct

21/03/2017 17:34

COSTA D'AVORIO WILMOTS CT / La Costa d'Avorio ha un nuovo commissario tecnico: è Marc Wilmots. L'ex tecnico del Belgio, come si apprende dal sito della federazione africana, si è legato agli 'elefanti' con un contratto di due anni, successivamente rinnovabile. I primi obiettivi per il nuovo allenatore saranno la qualificazione ai Mondiali di Russia 2018 e alla Coppa d'Africa del 2019 in Camerun. Il progetto della Costa d'Avorio è tuttavia a lungo termine, con sguardo sull'edizione della Coppa d'Africa 2021, da organizzare in casa.

N.L.C.