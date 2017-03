Calciomercato Juventus, investimento shock per Mbappé

21/03/2017 17:18

CALCIOMERCATO JUVENTUS MBAPPE' / L'uscita dalla Champions League è stata dolorosissima per il Psg, che ora punta ai tre trofei nazionali (Ligue 1, coppa di Francia e coppa di Lega) per salvare l'annata. Ma lo sguardo è già puntato alla prossima stagione. In attacco, servirà un'alternativa di livello a Cavani per puntare ai massimi livelli. Il profilo ideale sarebbe già stato identificato. Secondo 'Le Parisien', Emery avrebbe chiesto alla propria società di fare pazzie per strappare Mbappé al Monaco. L'offerta sarebbe di quelle da capogiro: 80 milioni di euro per portare via il promettente attaccante ai rivali e alle altre big europee, Juventus compresa.

N.L.C.