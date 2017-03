Manchester City, cambio della guardia tra i pali

21/03/2017 17:12

CALCIOMERCATO MANCHESTER CITY TER STEGEN / Guardiola torna sui propri passi. L'idea di rimpiazzare Joe Hart tra i pali con Claudio Bravo non si è rivelata, purtroppo per il tecnico catalano, una scelta felice. Anche Caballero non ha offerto le dovute garanzie. Ecco perché il Manchester City è alla ricerca di un nuovo estremo difensore per la prossima stagione. Secondo il 'Daily Mail', l'intenzione è bussare nuovamente alla porta del Barcellona. Sarebbe pronta un'offerta da 35 milioni di euro per Ter Stegen. Difficile, però, che i blaugrana vogliano privarsene.

N.L.C.