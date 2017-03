22/03/2017 02:06

CALCIOMERCATO ATALANTA/ Aumentano con il passare dei giorni i club interessati a Leonardo Bertone, centrocampista dello Young Boys che piace da tempo all'Atalanta. Su di lui c'è il Betis Siviglia, ma come riportato da 'Sport Bild', adesso anche il Werder Brema si è iscritto alla corsa per portarlo via dalla svizzera.

S.F.