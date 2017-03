Calciomercato, Mancini: "E' ora di tornare, ecco dove vorrei allenare"

21/03/2017 16:47

CALCIOMERCATO MANCINI / Intervenuto a 'Edicola Fiore', l'ex tecnico dell'Inter Roberto Mancini ha parlato anche della sua voglia di tornare in panchina e del suo futuro: "Mi sono riposato abbastanza, è il momento di tornare. Mi piacerebbe allenare all'estero. Inghilterra? Ci sono già stato, mi piacerebbe avere un'esperienza in un altro paese come Spagna e Germania".

Nei giorni scorsi Mancini aveva parlato anche di un possibile approdo alla Roma.

B.D.S.