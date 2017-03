Atalanta, lavoro differenziato per Berisha, Caldara e Conti

21/03/2017 17:06

NEWS ATALANTA/ Con il seguente comunicato apparso sul sito web dell'Atalanta, il club bergamasco ha reso nota la ripresa degli allenamenti agli ordini di mister Gasperini: "In vista della gara contro il Genoa in programma a Marassi domenica 2 aprile alle 15, i nerazzurri questo pomeriggio hanno ripreso ad allenarsi al centro Bortolotti di Zingonia. Per gli uomini di mister Gasperini il programma di lavoro prevedeva esercizi in palestra, lavoro con la palla sul campo principale e partitella. Lavoro differenziato per Berisha, Conti, Caldara (rientrato oggi per un fastidio al flessore) e Dramé. Assenti, per gli impegni con le rispettive nazionali, Freuler, Gollini, Grassi, Kessie, Kurtic, Melegoni, Petagna, Spinazzola e Zukanovic".

S.F.