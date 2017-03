21/03/2017 16:36

CALCIOMERCATO BARCELLONA/ Juan Carlos Unzué, considerato in Spagna il prossimo allenatore del Barcellona al posto di Luis Enrique, ha parlato così del suo futuro: "Io nuovo tecnico blaugrana? Spero di non avere tempo per la bici l'anno prossimo" ha spiegato a 'Sport.es'.

S.F.