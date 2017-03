21/03/2017 16:19

ITALIA UNDER 21 MANDRAGORA / Dopo i forfait di Caldara e Mazzitelli, Gigi Di Biagio corre ai ripari: come comunicato dalla Figc, infatti, il commissario tecnico dell'Italia under 21 ha convocato anche il centrocampita della Juventus Rolando Mandragora che si unirà ai compagni prima della partenza per Cracovia dove giovedì gli azzurrini incontreranno in amichevole la Polonia.

B.D.S.