Napoli, infortunio Reina: arriva il responso

21/03/2017 16:02

NAPOLI INFORTUNIO REINA / Sospiro di sollievo per il Napoli: Pepe Reina, assente all'allenamento di questa mattina della Spagna, non ha nessun problema fisica. Per lui, come riporta 'goal.com', gli accertamenti diagnostici avrebbero evidenziato un semplice affaticamento muscolare. Le sue condizioni saranno valutate nuovamente domani ma Sarri potrà contare quasi certamente su di lui per la doppia sfida contro la Juventus al ritorno dalle nazionali.

B.D.S.