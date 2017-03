DIRETTA Qualificazioni Mondiali, Italia-Albania: le formazioni UFFICIALI. segui la cronaca LIVE

Alessio Lento (@lentuzzo)

24/03/2017 19:45

ITALIA ALBANIA DIRETTA MONDIALI - Per il quinto turno del gruppo G di qualificazioni ai prossimi Mondiali del 2018, l'Italia di Giampiero Ventura ospita l'Albania di Gianni De Biasi. Gli azzurri sono al secondo posto con 10 punti (gli stessi punti della Spagna), gli ospiti sono a quota 6. Serata importante per capitan Buffon che disputerà la partita numero 1000 in carriera. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Renzo Barbera' di Palermo.

FORMAZIONI UFFICIALI

ITALIA (4-2-4): Buffon; Darmian, Bonucci, Barzagli, De Sciglio; Verratti, De Rossi; Candreva, Immobile, Belotti, Insigne. All. Ventura

ALBANIA (4-5-1): Berisha; Hysaj, Veseli, Ajeti, Agolli; Basha, Kukeli, Memushaj; Lila, Cikalleshi, Roshi. All. De Biasi

CLASSIFICA: Spagna e Italia 10; Israele 9; Albania 6; Macedonia e Liechtenstein 0