22/03/2017 01:42

ATLETICO MADRID KAMPL BAYER / Kevin Kampl non dice no all'Atletico Madrid: il centrocampista del Bayer Leverkusen parla dell'interesse dei 'Colchoneros' a ?RTV Slovenija'. Il calciatore sloveno spiega: "Non posso parlare dell'interesse dell'Atletico Madrid in questo momento, ma è una delle migliori squadre al mondo. Mi fa piacere che mi seguono: se domandate a qualsiasi ragazzo, nessuno direbbe no all'Atletico Madrid".

B.D.S.