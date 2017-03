Calciomercato Juventus, Griezmann all'improvviso: "Amo i bianconeri"

21/03/2017 15:42

CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Ai microfoni de 'L'Equipe', Antoine Griezmann ha rivelato il suo inaspettato amore nei confronti della Juventus, una squadra che il francese dell'Atletico Madrid ama molto e spera possa arrivare almeno in semifinale di Champions League. "Amo la Juventus, è difficile giocarci contro, proprio come noi - ha dichiarato Griezmann - Barça, Bayern e Real potrebbero essere nel gruppo finale, ma queste si incontrano. Credo che la Juventus andrà in semifinale. Concedono poche occasioni, dietro sono una squadra molto solida. Giocare nel Real Madrid o nel Barcellona? Perché no? Sarebbe un sogno arrivare nei migliori club d'Europa e queste due squadre, come il Bayern o le squadre inglesi, sono un sogno fin da bambino. Non andrei mai a Parigi, in Cina o negli Stati Uniti".

S.F.