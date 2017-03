DIRETTA Qualificazioni Mondiali, Argentina-Cile 0-0: segui la cronaca LIVE

Alessio Lento (@lentuzzo)

24/03/2017 00:30

ARGENTINA CILE DIRETTA MONDIALI - L'Argentina di Bauza, sempre senza Mauro Icardi non convocato, ospita per il tredicesimo turno di qualificazioni ai Mondiali 2018 il Cile di Juan Antonio Pizzi. La 'Seleccion' cerca il sorpasso sulla 'Roja', distanziata di un solo punto in classifica. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match.

FORMAZIONI UFFICIALI:

Argentina: Romero; Mercado, Otamendi, Rojo, Mas; Mascherano, Biglia; Di Maria, Messi, Aguero, Higuain. Ct: Bauza.

Cile: Bravo; Isla, Silva, Fuenzalida, Sanchez, Vargas, Beausejour, Medel, Jara, Hernandez, Aranguiz. Ct.: Pizzi.

CLASSIFICA: Brasile 27; Uruguay 23; Colombia 21; Ecuador e Cile 20; Argentina 19; Paraguay 15; Perù 14; Bolivia 7; Venezuela 5