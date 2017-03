DIRETTA Qualificazioni Mondiali, Uruguay-Brasile: segui la cronaca LIVE

Alessio Lento (@lentuzzo)

23/03/2017 23:00

URUGUAY BRASILE DIRETTA - Sfida al vertice del girone sudamericano per le qualificazioni ai prossimi Mondiali del 2018 quello tra l'Uruguay di Tabarez e il Brasile di Tite. I padroni di casa inseguono, infatti, in seconda posizione a quota 23 punti, 4 in meno dei brasiliani capoclassifica. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello 'Stadio del Centenario' di Montevideo.

CLASSIFICA: Brasile 27; Uruguay 23; Ecuador e Cile 20; Argentina 19; Colombia 18; Paraguay 15; Perù 14; Bolivia 7; Venezuela 5