21/03/2017 14:40

CALCIOMERCATO MILAN DEULOFEU BARCELLONA / Il Barcellona potrebbe riprendersi Gerard Deulofeu, calciatore dell'Everton in prestito al Milan. A dirlo è Robert Fernandez, segretario tecnico del club blaugrana a 'Cadena Ser': "Abbiamo la possibilità di riprenderlo, lo stiamo osservando. All'Everton non giocava, ora con il Milan sta trovando spazio ed è stato chiamato anche in Nazionale. Vediamo che succede, possiamo riprenderlo per 12 milioni".

B.D.S.