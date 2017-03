Juventus-Milan, intimidazioni all'arbitro Massa: indagine in corso

21/03/2017 14:23

JUVENTUS MILAN MASSA / Una telefonata e una lettera anonima contenenti intimidazioni nei confronti dell'arbitro Davide Massa sono al centro di un'indagine della Digos. A darne notizia è 'La Stampa' che riporta come le minacce sarebbero arrivate alla sezione provinciale dell'Aia di Imperia dopo Juventus-Milan e sarebbero ora al vaglio degli inquirenti. Entrambe le intimidazioni presenterebbero riferimenti alla vita lavorativa e famigliare del direttore di gara, al centro delle polemiche dopo le discusse decisioni nel match dello 'Stadium'.

La polizia, che ha già individuato l'origine della telefonata e stanno attendendo i risultati degli esami sulla missiva, non ha per il momento preso alcun provvedimento a tutela di Massa, la sui situazione potrebbe essere analizzata dal Comitato per la sicurezza e l'ordine della Prefettura.

Per il, o i, responsabili potrebbe scattare la denuncia penale per minacce e il Daspo.

B.D.S.