Manchester United, Schweinsteiger saluta i suoi vecchi tifosi

21/03/2017 14:26

NEWS MANCHESTER UNITED/ La notizia del giorno è il trasferimento ufficiale di Bastian Schweinsteiger ai Chicago Fire. Il centrocampista tedesco ha lasciato il Manchester United dopo meno di due stagioni, firmando con il club statunitense un contratto annuale con opzione per il rinnovo. Dopo l'annuncio, Schweinsteiger ha pubblicato su 'Instagram' un video nel quale saluta tutti i tifosi dei 'Red Devils': "Cari tifosi del Manchester United, per me era arrivato il momento di cambiare. Vi rigrazio per il vostro meraviglioso supporto durante la mia permanenza nel Manchester United, non lo dimenticherò mai. Mi ha reso veramente orgoglioso fare parte di questa grande squadra e vincere la FA Cup. Voglio ringraziare tutti i tifosi, lo staff e i miei compagni di squadra. Sono sicuro che il Manchester United tornerà a vincere trofei molto presto e gli auguro il meglio".