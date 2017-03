Italia, Verdi: "Il saluto di Buffon da pelle d'oca"

21/03/2017 14:07

ITALIA VERDI CONFERENZA / In conferenza stampa nel ritiro della Nazionale, l'esterno del Bologna Simone Verdi racconta l'emozione dell'incontro con i campioni azzurri, in particolare Gigi Buffon: "Fino all'altro giorno potevo vedergli solo in tv. Quando l'altra mattina è venuto Buffon a salutarci, ci è venuta la pelle d'oca".

Verdi parla poi di Ventura che lo ha già allenato a Torino: "I concetti di gioco sono gli stessi, ma qui serve più concentrazione perché c'è meno tempo. Con il ct non ho avuto problemin in passato, se non giocavo era colpa mia. Ero molto giovane. Lui ha sempre creduto in me ma dovevo maturare e mettere qualche chilo. Le esperienze in giro per l'Italia mi sono serve molto".

B.D.S.