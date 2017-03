Italia, Petagna lancia Belotti: "Davanti a Higuain e Icardi"

21/03/2017 13:50

ITALIA PETAGNA CONFERENZA / In conferenza stampa nel ritiro della Nazionale, Andrea Petagna risponde alle domande sulle news Italia e si sofferma anche sul confronto con gli altri attaccanti del campionato di Serie A. Proprio il tema bomber tiene banco durante la conferenza dell'attaccante dell'Atalanta: "In Nazionale ho davanti due mostri sacri, attaccanti davvero forti. Io lavoro molto per la squadra, sono al primo anno di Serie A e non posso chiedere anche i gol. Ho tanto da migliorare ma non c'è solo il gol, anche se ora mi manca. Belotti è un attaccante pazzesco, ha già fatto una caterva di gol. Si vede la sua cattiveria, ogni palla che tocca è un gol. Per me è davanti a tutti in Serie A: ha fatto una caterva di gol giocando nel Torino. Dietro c'è Higuain, poi Icardi e Dzeko: sono dei campioni, difficile fare una classifica".

Petagna si sofferma poi sull'emozione per la chiamata in azzurro: "Stavo partendo per l'Under 21 ed ero un po' arrabbiato per non aver fatto gol con il Pescara. E' stata una grande emozione e ringrazio Ventura".

L'attaccante rivela poi un aneddoto su Buffon: "Mia madre quando ero piccolo mi portava fuori l'albergo della Juventus per chiedere l'autografo a Buffon. Europei e Mondiali? Non farei nessun baratto. Sono obiettivi personali e di squadra".

B.D.S.