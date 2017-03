Italia, Spinazzola: "Merito dell'Atalanta se sono qui. Juventus un'ambizione"

21/03/2017 13:39

ITALIA SPINAZZOLA / La convocazione con la Nazionale maggiore è stata una bella ricompensa per Leonardo Spinazzola, esterno a tutta fascia dell'Atalanta, che sta vivendo una stagione esaltante. In conferenza stampa da Coverciano ha dichiarato: "Quando ho saputo della chiamata ho preso il telefono ed ho contattato la famiglia poi i compagni di squadra, merito anche loro se sono qua. Zambrotta? Uno dei migliori esterni di sempre, anche lui era un ala all'inizio come me. Ho fatto sacrifici come tutti quanti, senza quelli non si arriva ad alti livelli. Juventus? Per me è ovviamente un'ambizione giocare dove sono stati tanti miei idoli, ma sono solo al primo anno di Serie A".