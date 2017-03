Calciomercato Napoli, agente Koulibaly: "Ecco cosa serve per trattenere i campioni"

21/03/2017 13:32

CALCIOMERCATO NAPOLI KOULIBALY / Tra presente e futuro: l'agente di Kalidou Koulibaly, Bruno Satin, è intervenuto a 'Radio Crc' per parlare del difensore senegalese, uno dei nomi che si preannuncia più caldi nel calciomercato Napoli.

Si parte però dal presente e dalla corsa Champions: "L'Inter ha buttato via 2 punti in questo weekend, ma questo è il calcio. Tra poco arriveranno gli scontri diretti e ci sarà da divertirsi. La Juve contro le piccole non butta mai punti e anche con le grandi fa risultati positivi, anche se magari fatica. Il Napoli ha, invece, un tipo diverso di gioco: al di là dell'avversario scende in campo sempre allo stesso modo. Sul 3-0 a Empoli, il Napoli non doveva permettere all'avversario di tornare in partita. Per rafforzare la squadra e trattenere i campioni ci vogliono alcune cose che il Napoli ancora non ha. Per esempio, uno stadio nuovo che garantisca incassi maggiori, oltre ad essere nella top 10 in Europa".

Si parla poi di Koulibaly ed è inevitabile l'accenno al calciomercato: "Con il Napoli abbiamo rinnovato fino al 2021 e quindi resterà in azzurro. Con la società tutto è in ordine. Clausola? Non c'è e non ci sono informazioni. Sono cose riservate tra società e giocatore".

Napoli, Koulibaly e la Nazionale

Poi si parla della Nazionale: "Speriamo che vada, delle prossime due partite credo che ne giocherà al massimo una sola". Satin si sofferma anche su un episodio che ha visto proprio Koulibaly protagonista con la radiazione dell'arbitro ghanese: "L'azione è stata scandalosa e la ricordo bene perché ne parlai con lui nel post partita ed era arrabbiato perché si trattava di un match importante per il Senegal. L'arbitro ghanese gli ha rubato il risultato. Tra mano e ginocchio c'è differenza e può essere pure che la vista del direttore di gara non andava bene, ma gli stessi problemi li ha avuti l'arbitro di Barcellona-Psg. Il Napoli e il Psg sono stati arbitrati come piccole squadre ed è un peccato dirlo, ma è così".

B.D.S.