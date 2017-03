Serie A, le decisioni del giudice sportivo: 2 turni a Diamanti

21/03/2017 13:47

SERIE A SQUALIFICATI - Il giudice sportivo ha emanato i suoi verdetti dopo le partite giocate nello scorso weekend e valide per la ventinovesima giornata del campionato di serie A. Punito con due giornate il trequartista del Palermo, Alessandro Diamanti, "per condotta gravemente antisportiva durante un'azione di giuoco", si legge nel comunicato ufficiale. Gli altri cinque squalificato, tutti per una giornata, sono Costa e Diousse dell'Empoli, Strootman della Roma, Pulgar del Bologna e Gonzalo Rodriguez della Fiorentina.

A.L.