22/03/2017 03:17

REAL THEO HERNANDEZ - Il Real Madrid punta Theo Hernandez. Secondo l'emittente 'Cadena Ser', il 19enne terzino sinistro del Deportivo Alaves, in prestito dall'Atletico Madrid, è finito nel mirino dei castigliani per rinforzare la fascia e far rifiatare Marcelo. Ci sarebbero già stati contatti con l'entourage del calciatore francese, ma sarà molto difficile strappare il calciatore ai 'Colchoneros'.

A.L.