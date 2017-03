Calciomercato Roma, Emerson intriga Conte: il Chelsea prepara l'offerta

21/03/2017 13:11

CALCIOMERCATO ROMA EMERSON CHELSEA / La stagione di Emerson Palmieri è stata molto interessante: l'esterno è diventato sicuramente uno dei profili più convincenti della Roma ed ha incassato la fiducia di mister Spalletti. Prestazioni che non potevamo passare inosservate ed infatti - come riporta il 'Daily Mail' - il Chelsea di Antonio Conte avrebbe messo sulla propria lista il nome del 23enne. Non solo: anche Borussia Dortmund ed Atletico Madrid si sono attivate. Un altro laterale dalla Serie A in Premier League dopo Marcos Alonso?

O.P.