Calciomercato Juventus, Lacazette già sfumato? Accordo con l'Atletico!

21/03/2017 12:21

CALCIOMERCATO JUVENTUS LACAZETTE ATLETICO / Un'idea per il futuro della Juventus potrebbe già essere sfumata: si tratta di Alexandre Lacazette del Lione. I bianconeri nelle scorse settimane erano stati accostati all'attaccante dei francesi, in realtà non molto concretamente, ma potrebbe già dover saltare tutto quanto. Secondo 'Cadena Cope', il centravanti infatti avrebbe già raggiunto un accordo verbale con l'Atletico Madrid per trasferirsi in Liga nel corso della prossima estate.

O.P.