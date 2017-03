Atletico Madrid, sorriso Torres: firma vicina?

21/03/2017 11:41

ATLETICO MADRID TORRES - Non finiscono le buone notizie per Fernando Torres. Dopo il rientro in campo domenica nel secondo tempo del match contro il Siviglia a poco più di dieci giorni dal terribile scontro alla testa con il Deportivo La Coruna, il centravanti spagnolo potrebbe presto rinnovare con l'Atletico Madrid. Secondo 'Caden Ser', l'ex Liverpool e il club vice-campione d'Europa avrebbero iniziato le trattative per trovare un accordo sul prolungamento del contratto in scadenza la prossima estate. In questa stagione, Torres ha realizzato 7 reti tra Lega, Champions e Coppa del Re.



G.M.