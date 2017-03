Calciomercato Lazio, Keita verso Napoli? Attesa per l'incontro

21/03/2017 11:31

CALCIOMERCATO LAZIO KEITA NAPOLI / Secondo quanto riporta stamani 'Il Mattino', l'interesse del Napoli per Keita Balde Diao sarebbe reale e concreto. La dirigenza dei partenopei infatti si sarebbe già mossa per strappare un accordo alla Lazio che ne detiene il cartellino. Non sarà un'operazione low cost: il Presidente biancoceleste, Claudio Lotito, vuole almeno 20 milioni di euro, però i margini per una trattativa ci sono. Adesso manca un contatto formale tra le parti che potrebbe avvenire nei prossimi giorni.

O.P